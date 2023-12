ILMATEADE | Tihe lume- ja lörtsisadu levib üle maa, hakkab tuiskama!

Laupäeval jätkab pööris teed üle Läti ja Leedu kagusse ning nõrgeneb aegamisi. Lumelisa on oodata mitmele poole ja paiguti teeb veel tuisku, öösel on rannikul sadu kohati vesisem. Kagu- ja idatuul on puhanguline, hommikul pöördub idakaarde ning järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on ööpäev ringi –3...+1°.