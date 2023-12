Uut aastat saab vastu võtta ka Suure Munamäe tornis

Jõulude ajal on torn kinni, kuid alates 27. detsembrist avatud tavalistel aegadel kell 10–15.

Vaatetorni pääsme saab uusaastaööl lunastada alles tornist alla tulles. Kui teil on vaatetornist alla jõudes ette näidata tipus tehtud sotsiaalmeedia postitus, siis saate piletid poole hinnaga.

Vaatetorni all asub pisike poeke, kust saab mälestuseks ja kingitusteks osta kaasa kohalikku kraami ning käsitööd.

SA Rõuge valla turism ning Riigimetsa Majandamise Keskus püstitasid Suure Munamäe vaatetorni tipu kõrvale jõulukuuse, mis asub 347 meetri kõrgusel merepinnast.

Kuuske ehivad rohelised, valged ja punased jõulutuled, millele püstitajad on andnud sümboolsed tähendused: roheline tähistab ootust heale koostööle meie turismipärli hoidmisel ja arendamisel ning helgemat tulevikku Suure Munamäe sümbolile kuusele, valge jätkuvat rahu ja valget lund. Punane tuletab meelde, et mäel kasvavaid kuuski ohustab endiselt ulatuslik üraskikahjustus.

Suure Munamäe kui turismiobjekti ning vaatetornist avanevate kaunite vaadete kaitseks metsa korrastamine ja puhastamine üraskikahjustusega puudest pole aga lihtne, sest tegu on Haanja looduspargis asuva Munamäe sihtkaitsevööndi alaga.

Sihtkaitsevööndis raiet keelavad tingimused ei lase Suure Munamäe metsa tavatingimustel ja tasakaalustatult majandada. See tähendab, et surnud puudega ala aina laieneb ning kuusemets on pikkamisi asendumas sarapuuvõsaga.

Rõuge vallas ollakse veendunud, et mäel kasvava metsa visuaalne teisenemine ja surnud puude rohkus on saamas suureks ohuks Suure Munamäe kui kõrge külastatavusega vaatamisväärsuse väljanägemisele ja väärikusele, seda kinnitavad ka vaatetorni külastajate tähelepanekud metsas toimuva kohta ning mure ohutuse pärast. Külastajate kaitseks on küll lubatud ohtlikke puid radade kõrvalt eemaldada, kuid see ei lahenda üraskite aina laieneva leviku probleemi.