Toila oru pargis aitab roheenergia teaduslikku pühademeeleolu luua

Oru park on ülevabariigilise tähtsusega turismiobjekt, kuhu RMK külastusmahuseire andmetel tehakse aastas keskmiselt 138 000 külastust. „Park on armastatud jalutuspaik nii piirkonna inimeste seas kui ka tõsine turismimagnet kaugemalt külalistele. Meie eesmärk oli anda populaarsele kohale veelgi enam väärtust juurde ja seega muutsime Oru pargi omalaadseks näituseruumiks, mis aitab tõsta teadlikkust keskkonnakaitsest ja roheenergiast. Oleme selleks rajanud parki spetsiaalse marsruudi, mida läbides saab taastuvenergia kohta uusi põnevaid teadmisi. Pakume selleks tänapäevaseid interaktiivseid võimalusi, näiteks on igaühel võimalik oma mobiiltelefoni ja liitreaalsuse abil Oru parki püstitada tuulegeneraator või lausa terve hüdroelektrijaam,“ kirjeldas RMK külastuskorraldusosakonna loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt.