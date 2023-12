Veel mõned päevad saavad metsaomanikud toetusi taotleda

Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku ning pea pool Eesti metsamaast kuulub eraomandusse. Metsameetme toetus aitab metsaomanikel teha tulevikumetsade kasvatamisel olulisi tegevusi, millest saavad suuremat kasu alles järgmised põlvkonnad. KIKi metsaosakonna juhi Gunnar Reinapu sõnul on noorte metsade hooldus sageli kulukas, kuid pikas plaanis vajalik nii metsale, kui ka kasulik kogu ühiskonnale. „Noorte metsade õigeaegne hooldamine võimaldab ennetada looduslikku väljalangemist ja samal ajal võtta looduslikus konkurentsis alla jäävad puud kasutusse energeetikas välismaiste fossiilsete kütuste asemel. Korralikult hooldatud mets toodab tulevikus kvaliteetsemat puitu, mida saab väärindada pikaajaliselt süsinikku siduvateks kestvustoodeteks. Nii saame metsa kvaliteetsemalt majandada ja ühtlasi aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele,“ selgitas Reinapu.

Vooru eelarve on 1,4 miljonit eurot. Sellest 1,2 miljonit eurot on mõeldud hooldusraieks, 160 000 eurot kahjustatud metsa uuendamiseks ja 40 000 eurot metsakahjustuste ennetamiseks.