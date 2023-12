ILMATEADE | Millist ilma on pühade ajal oodata?

Jõululaupäeval on Eesti kohal madalrõhuvöönd. Öösel ja hommikul sajab põhiliselt saartel lund ja lörtsi, päeval pudeneb ka mandril kohati kerget lund, aga sajuhulk on väike. Läänekaare tuul on sisemaal mõõdukas, saartel ulatub loodetuul puhanguti üle 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..-7°C, Kesk-Eestis, Harjumaa idaosas, Viru- ja Jõgevamaal võib -10°C ümbrusse langeda, rannikul on 0°C lähedal, päeval -1..-5, saarte rannikul 0°C ümber.

Jõuluöö on kõrgrõhuharja mõjul suurema sajuta ja mõõdukalt külm. Jõulu esimesel pühal jõuab Skandinaavia lõunaosast aktiivne madalrõhkkond üle mere ja suundub piki Läti-Eesti piiri ida poole. Varahommikul tugevneb kagutuul ja tihe lumesadu jõuab saartele ning laieneb päeval üle maa, tuiskab. Pärastlõunal sajab saartel ka lörtsi. Õhtuks sajud hõrenevad. Puhub tugev idakaare, päeval põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on -1..-5°C, saarte rannikul 0°C lähedal.

Jõulu teisel püha öö on tõusva õhurõhu foonil on üksikute kergete lumehoogudega. Tuul rahuneb. Päeval jõuab uus madalrõhkkond Läänemerele. Saartel hakkab lund ja lörtsi sadama, mandrile jõudes tuleb sadu põhiliselt lumena alla. Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, päeval 0..-5°C, saartel ja läänerannikul jääb ööpäeva vältel -2..+1°C piiresse.

Pärast pühi

Kolmapäeva (27.12) öö on Venemaale suunduva madalrõhkkonna all lume- ja lörtsisajune, päev siin-seal kergete lumehoogudega. Läänekaare tuul on rannikul võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on 0..-5°C piires, pärastlõunal langeb.

Neljapäeval (28.12) saab pisut mõjusamaks kõrgema rõhuga vöönd. Mõnes kohas sajab kerget lund. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, kohati selgineva taeva all langeb -10°C ümbrusse, päeval -2..-7°C, saarte rannikul on pisut pehmem.

Reede (29.12) öö on kõrgrõhuharja all suurema sajuta, rahulik ja külm. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv ühes lume- ja lörtsisajuga üle Läänemere. Kagu- ja idatuul tugevneb. Õhutemperatuur on -2..-7°C piires.