Riigikogu kõigub praegu edasi-tagasi ummikseisu ja koalitsioonipoliitika takkakiitmise vahel. Riigi eelarvepoliitika on muutunud põhimõtteliselt võimatuks. Maksupoliitika on metsas. Eesti 200 ei vajanud rohkem kui kuus kuud, et kaotada praktiliselt kogu toetus ja usaldusväärsus. Ning sotsiaaldemokraadid näivad seal olevat ainult sellepärast, et muidu poleks mitte mingit sotsiaalpoliitikat järele jäänud.