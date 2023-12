ILMATEADE | Nädala lõpp tuleb soe ja vihmane. Millist ilma on oodata aastavahetusel?

Rahulikult ja talviselt ilm aastat ei lõpeta, vaid heitleb vesise sula ja karguse vahel. Atlandi tsüklonitele on avanenud vaba pääs Läänemere äärde. Paraku ei saa kaugeltki kindel olla, et need prognoositud teed ka järgivad. Paar-kolm lähemat päeva ei tohiks suuri üllatusi pakkuda.