KUULA | Aasta põllumees: mulle on mahe loomakasvatus ainuvõimalik valik

Aasta põllumees Külvet ütles, et ökosüsteemide protsesside toimimisest on vaja rohkem rääkida. „Sellest teemast on vähe räägitud ja isegi põllumajandusmaastikul vajab see rohkem selgitamist, et tekkiks ühtne arusaam,“ rääkis veiste portsjonkarjatamise eestvedaja Külvet.