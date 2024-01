Piirivalvurid kõnnivad idapiiril mööda vett

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) võttis enne jõule pidulikult vastu 39,5 kilomeetri pikkuse täielikult välja ehitatud piiritaristu lõigu idapiiril. Valminud piiritaristu on maismaapiiri ehituse kõige pikem lõik, kus maastik on väga mitmekesine – metsad vahelduvad soiste aladega ning osa piirkonnast on kevaditi üle ujutatud.