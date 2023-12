ILMATEADE | Tõuseb tugev tuul ja tuiskab, õhutemperatuur langeb alla -20°C

Keskkonnaagentuuri sõnul liigub teede (29.12) öösel madalrõhulohk ühes sajuga Eesti kohale - lääne pool sajab lörtsi ja vihma ning õhutemperatuur on juba plusspoolel. Idapoolsetes maakondades sajab algul veel lund ja lörtsi ning tuiskab, õhutemperatuur on 0..-3°C, hommikuks muutub sadu kõikjal vesiseks ja õhutemperatuur tõuseb enamasti üle 0°C, vaid Virumaa idaservas võib veel napilt alla 0°C olla. Teepinnad on aga veel laialdaselt miinustes ja jäitest tingitud libeduseoht on suur. Päeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0..+4°C.