Häirekeskus aastavahetuse eel: ilutulestik ja alkohol ei käi kokku

„Sarnaseid kõnekoormusi ootame ka tänavu – teame, et kui inimesed pidutsevad, juhtub ka rohkem õnnetusi. Paljud probleemid, millega inimesed hädaabinumbri valivad, on aga ennetatavad,“ kommenteeris 112 teenuse juht Karmen Oks.

Näiteks tõi ta välja, et aastavahetusel juhtub palju õnnetusi pürotehnikaga. „Eelmisel aastavahetusel andsid päästjatele enim tööd tulekahjud, mis said alguse ilutulestiku pakettidest. Lisaks põhjustab pürotehnikast tekkinud müra palju stressi nii inimestele kui loomadele. Paugutamisest loobudes säästame loomi ja inimesi, hoolime keskkonnast ning hoiame ära õnnetusi. Kes ilutulestikust täielikult loobuda ei soovi, peaks siiski väga hoolikalt järgima ohutusnõudeid,“ sõnas Oks.

Ilutulestiku kasutamiseks tuleb valida sobiv koht ja jälgida, et tuul ei kannaks ilutulestikku hoonete või inimeste poole. Ilutulestiku paketid peaksid enne süütamist olema korralikult toestatud, et need ümber kukkuda või vales suunas lendu minna ei saaks.

Ei käi kokku

„Lisaks on oluline teada, et ilutulestik ja alkohol ei käi kokku – kui on soov aastavahetust ilutulestikuga tähistada, peaks seltskonnas olema kaine inimene, kes ohutuse eest vastutaks. Alkoholiga võiks aga ettevaatlik olla ka muudel põhjustel. Nimelt mängib see rolli ka paljudes teises 112 kõnedes, näiteks juhtub joobes inimestega rohkem õnnetusi, nad satuvad sagedamini kaklustesse ning rikuvad avalikku korda. Alkohol võib põhjustada ka erinevate krooniliste terviseseisundite ägenemist,“ hoiatas Oks.

Erinevate tervisehädade leevendamiseks võiks igaühel aastavahetuseks koju varutud olla mõned apteegikaubad, millega end või oma lähedasi aidata. „Igas kodus võiks olemas olla valuvaigistid ja palavikualandajad, nohu, köha ja kurguvalu ravimid, haavahooldusvahendid, seedimishäirete ravimid ning põletust leevendavad tooted. Nii saab igaüks end kergemate tervisemurede korral aidata ka ajal, mil apteek on kinni,“ soovitas Oks.

Viimasena paneb 112 teenuse juht inimestele südamele, et head uut aastat võiks soovida oma sõpradele ja lähikondsetele, kuid mitte päästekorraldajale. „Inimesed teevad selliseid kõnesid heast südamest mõtlemata, et hoides hädaabiliini asjatult kinni, võib pikemalt ootama jääda mõni inimene, kelle elu on ohus. Seega 112 numbrile palume inimestel helistada siiski vaid kiire abi vajadusega,“ kommenteeris Oks.