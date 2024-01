Hindrek Riikoja: soove uueks aastaks jagub, osa endale, veel rohkem teistele

Lugesin just eelmisel aastal siinsamas veerul kirjutatud ja antud lubadusi – viis asja, kolm enam-vähem tehtud ja kaks tegemata. Pole just paha tulemus. Igaks juhuks ei hakka ütlema, millised täpselt, viimati on keegi teist meelt ja oh neid vaidlusi siis küll.