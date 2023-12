ILMATEADE | Homsest läheb külmaks! Uuel aastal langeb kraadiklaas kohati alla -25°C

Pühapäeval (31.12) madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel sajab hooti lund, öö hakul Lõuna-Eestis veel ka lörtsi ja vihma. Põhjakaare tuul on mõõdukas, Soome lahe ääres puhub tugev kirdetuul. Õhutemperatuur langeb ja hommik on -2..-8°C-ga. Teed on jäised ja libedad! Päeval on tõusva õhurõhu foonil üksikuid kergeid lumehooge põhiliselt rannikul. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrgem, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur pigem vähehaaval langeb ja õhtul on läänepoolsed maakonnad -5°C, ida pool -10°C ümber.

Uus aasta

Uue aasta (2024) öösel sajab põhjarannikul kerget lund. Ilm on talviselt külm - aastavahetusel on õhutemperatuur -7..-10, idapoolsetes maakondades kuni -15°C-ni, Eesti põhjaservas ja ka saartel muudab kõledamaks tugevnev ida- ja kirdetuul. Päev on tõusva õhurõhu foonil põhjarannikul kerget lumehoogudega, sisemaal enamasti sajuta. Merele laienev madalrõhkkonna serv survestab rõhuvälja, mis tõstab ida- ja kirdetuult järjest tugevamaks ning see suurendab külmatunnet. Õhutemperatuur on -8..-13°C-ni, õhtuks langeb idapoolsetes maakondades alla -15°C.

Teisipäeval (2.01.2024) liigub lääne poolt uus madalrõhkkond üle Läänemere lõunavete itta ja selle põhjaserva mööda liikuvad lumepilved liiguvad üle Läti ja Leedu ning tänastel andmetel üle Eesti lõunapiiri ei ulatu. Küll aga jõuavad Soome lahe kohal arenevad lumepilved põhjarannikule. Euroopa põhjaaladel püsib võimsana kõrgrõhuala ja kahe rõhuala piirimail puhub meil vali ida- ja kirdetuul. Õhumass on arktiline ja temperatuur langeb saartel -10..15°C-ni, mandril -15..-20°C, idapoolsetes maakondades alla -20°C.