Kas elurikkus või süsinikuheide? Soomlased peavad esimest olulisemaks

Kuna mahapõlenud mets on Soomes üks haruldasemaid elupaiku, on Metsähallitus viimase nelja aasta jooksul teinud kontrollitud põletamisi looduse taastamiseks 14 kohas; kogupindala on 344 hektarit. Soomes leiduvatest mardikatest eelistavad 37 liiki esmase või teisese elupaigana põlengukohti. Lisaks soodustasid mõned kaitsealadel toimunud põletused haavapuu seemikute kasvu, mis on sadade teiste liikide jaoks eluliselt olulised.