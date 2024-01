ILMATEADE | Arktiline õhumass toob kaasa kõva pakase, sisemaal langeb temperatuur –27°C-ni

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteedel teekatted lääne pool pigem kuivad, mujal Eestis sõidujälgede vahel kuivad, enamasti suuremal või vähemal määral lumised. Üle Eesti on teedel jäisemaid teelõike, kõrvalteedel on kinnisõidetud lund ja jääd. Temperatuur on tugevalt miinuses. Teed on paiguti libedad!