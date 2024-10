MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Sügiskuudel saadab Skorpionit igas ettevõtmises suur edu

Aasta algus toob palju koosviibimisi sõprade ja pere ringis, oled lõõgastunud ja naudid elu. Skorpionid oskavad elu nautida, seda võiksid neilt õppida ka teised tähemärgid. Esimestel kuudel võid tunda, et tahad oma ellu tuua suuremaid muutusi. Keegi, kes on sinule väga lähedal, hakkab sind tugevalt häirima. Mitte et sa varem poleks seda märganud, lihtsalt hakkad juba tugevamalt tajuma, et on aeg üksi edasi liikuda!