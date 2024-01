MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Kaladele toob uus aasta palju muudatusi ja hingelisi läbielamisi

Mida räägivad kaardid elust? Tänavuse Maalehe horoskoobi on koostanud Marilyn Kerro.

Tavaliselt on selline mitteloomuomane käitumine seotud minevikutraumadega. Allasurutud emotsioonid, soovid ja salaunelmad tulevad ilmsiks ning on selge, et peab tegelema iseendaga! Kui järsku kõik keelatu saab huvipakkuvaks, tuleb kiiremas korras tegeleda vaimse poolega. Olgu selleks psühholoogiliste raamatute lugemine, joogatunnid või mediteerimine.