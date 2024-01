Pikleri kolmnurgaga käib kaasa filosoofia, et kõige paremini toetab lapse arengut teadlikult loodud keskkond, kus laps võib ise õppida ja avastada. Pikleri redelit saab laps kasutada alates kuuendast elukuust kuni kuue aasta vanuseni. See on universaalne ja mitmeid põnevaid kasutusviise pakkuv ese.