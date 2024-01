MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Neitsi, suure tõenäosusega läheb see inimene sinu elust sama kiiresti kui tuli

On arusaadav, et tähtis on enda eest seista ja väljendada oma emotsioone, kuid iga asja jaoks on oma aeg ja koht. Aasta esimeses pooles võib nii mõnigi inimene rahaliselt või tööalaselt abi paluda – igal juhul on see seotud eluolu parandamisega. Anna ära ainult see osa, millest pole kahju ei praegu ega tulevikus. Suure tõenäosusega läheb see inimene sinu elust sama kiiresti kui tuli.