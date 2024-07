MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Lõvi kaaslased võivad tunda, et armastus on kadunud. Selle vastu on rohtu

Lõvid ei suuda sel aastal paigal püsida. On rohkesti toimetusi, pea laiali tehakse palju otsuseid, nii suuri kui ka väikeseid. Kaardid soovitavad oma energiad välja elada spordisaalis, matkates ja sporti harrastades. Kui jätad seesugused energiad enda sisse, võid muutuda rahutuks, hakata kõiges kahtlema ja üle mõtlema. Ohuks on ärevushäired ja paanikahood – seda eriti meeste seas, kes alguses ei pruugi aru saada, milles asi. Soosiv on aasta siis, kui suudad läbi mõelda oma eesmärgid ja soovid. Aasta ei too edu hetkeemotsioonidelt ega salaja tehtud otsustes.