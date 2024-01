Keskkonnaagentuur hoiatab: mõnel pool Eestis langeb õhutemperatuur –30 kraadini

3. jaanuari öösel langeb õhutemperatuur mandri idaosas, 4.-5. jaanuari öösel ka lääne pool -26°C-ni, Virumaal langeb õhutemperatuur -30°C-ni. Idatuul on puhanguline ning süvendab külmatunnet.

Kolmapäeval (3.01) õhuruumis olukord ei muutu – põhja pool püsib võimas arktilise õhuga kõrgrõhuala, lõuna poolt jätkub madalrõhkkonna surve. Ilm on suurema sajuta, vaid põhjarannikule jõuab Soome lahelt lumepilvi. Ilm on pakaseline – õhutemperatuur langeb –15..–20, sisemaal –25°C-ni, idapoolsetes maakondades võib veel madalamale langeda, päeval tõuseb temperatuur vaid mõni kraad kõrgemale. Kirdetuul on ikka võrdlemisi tugev, saartel ja läänerannikul 8–14 m/s, puhanguti kuni 19 m/s, muutes ilma veel kõledamaks.