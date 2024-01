Uskumatu, aga võimalik. 2024. aasta 1. jaanuaril algas Eestis kogunisti saunasajand

„Saun ja saunaskäimine on omaette kunst ja kultuur – saun ei ole pelgalt pesemise koht, saun on olemise viis ja elufilosoofia,“ mainis saunasajandit kommenteerides kultuuriloolasest folklorist Marju Kõivupuu.

Maalehe palvel kommenteeris saunasajandi algust Eesti Maaturismi poolt eestveetud sauna-aasta 2023 projektijuht Elin Priks. Ta tõdeb: „ Eestis on saunatarkusi suuliselt edasi on antud juba 8 sajandit. Nüüd kutsume seda pärandama edasi teadlikumalt.“

Ja veel: „Ärge laske end heidutada tõigast, et saunasajand algab samamoodi nagu sauna-aastagi eelarvereaga, kus on kirjas täpselt 0 eurot.

„See tähendab et igaüks on absoluutselt vaba korraldama ükskõik millist sauna ja saunakultuuri õhutavat-turgutavat-tutvustavat üritust-ettevõtmist ükskõik kus ja ükskõik millal kogu sajandi jooksul. Ja ikka südame sunnil.“

Sikk selgitas saunasajandi saabumisel sotsiaalmeedias lisaks, et „me sauna-aastal 2023 alanud aatevedu ja aatetegu jätkuvad alates 2024 saunasajandina, kus meie tegemata jäänu võtavad üle lapsed ja lapselapsed. Ikka selleks, et me saun turgutaks vägevasti vaimu ja ihu üle sajandite. Elagu saunasajand 2024 - ... !“

Saun ei ole pelgalt pesemise koht, saun on olemise viis ja elufilosoofia! Marju Kõivupuu

„Sauna erilist tähtsust mitte ainult ihuharimise paigana, vaid ka inimestevahelises suhtluses rõhutab kirjanik Anton Hansen Tammsaare (1878-1940), kes oma romaani „Tõde ja õigus“ II köites on kirjutanud, et „kui inimesed on üheskoos saunas käinud, siis on nad omad inimesed, peaaegu sõbrad. Saun teeb kõik ühesuguseks. Saun on nagu haud,““ tsiteerib teadlane.

„Oma lapsepõlve-Võrumaa saunaskäikudest mäletan, kuidas uhtmisvesi kallati lapsel kõrgelt üle pea ja öeldi – vesi alla, laps pikaks, silmad selgeks, käed kergeks! Minu esimene saun oli suitsusaun ja ma tunnen, et nüüd olen mina ka kaude osake kultuuripärandist,“ rõõmustab Kõivupuu.

Saunavaenlased seebiks

Sügavalt soomeugrilse taju ja hingega poliitik ja ajakirjanik Juku-Kalle Raid pühendas saunale, sauna-aastale 2023 ja saunaminister Siku raamatule „Sauna vägi“ kogu oma kuulsa Jukuraadio 500nda saate 28. detsembril. Nii on ta paslik kommenteerima ka järjekordset „saunahullust“.

„Selge on see, et järgmise sajandi jooksul pole kõva leiliga enam muret. Oma sauna peaks kätte saama eelkõige Putin ja tema järeltulijatest sõbrad, olgu leil neile raiskadele tappev, ent inimlikku saunasajandit läheb vaja ka palju inimlikemal inimestel.

Korralik saun tabagu neid, kes ei lase teistel inimestel rahulikult saunas käia! Juku-Kalle Raid

Saun ongi kahetine: meie läheme sauna mõnuga, see tähendab, et võtame sauna ja leili! Aga See peakski olema saunasajandi eesmärk!“

Säärane oli Juku-Kalle Raidi leilist õhkuv mõtteavaldus.

Maaleht saunalehena

Veebis leidis saunasajand saunasajandi mõte ka kiitust.

Näiteks nii: „Aitjumma, aitjumma, aitjumma, ait...selle suurepärase ja jätkusuutliku algatuse eest! Hüva leili kõigile saunasõpradele!“ Selle Katre Mölderi hinnagu leiab huviline Facebookli grupist „Eesti külaelu - Life in Estonian villages“.

Aitjumma, ait... selle suurepärase ja jätkusuutliku algatuse eest! Katre Mölder

Maalehtki jätkab saunasajandi esimesest aastast alates saunauudiste ja saunatarkuste vahendamist oma veebirubriigis „Saunasajand“, mis varem kandis nime „Sauna-aasta 2023“.

Hoolimata nime muutusest on sealt leitavad Maalehe, Maakodu ja Targu talita sauna-artiklid läbi viimase kümnendi. Mullu ilmus neid lausa 60.

Saunasündmustest ja saunamõtetest ning vana- ja uutmoodi saunakommetest võib ka tänavu ja tulevikus teatada meilile rein.sikk@maaleht.ee.