Silja Lättemäe: kas tasuks nõukaaja traumast vabaneda ja usuõpetus koolidesse tagasi tuua?

Aasta alguse uutest seadustest ja muudatustest nähtub, et tervishoius eraldatakse üha rohkem raha psühholoogide teenuse tugevdamiseks, migreenide raviks ja vaimsete häirete puhul inimeste toetamiseks. Päris palju on ka depressioonis inimesi. Tore, et avatakse uusi vaimse tervise kohvikuid, kus iga inimene võib tunda, et teda kuulatakse, et ta ei ole oma murega enam üksi. Selleks eraldi koolitatud inimesed kuulavad sind ära otsekui pihiisad.