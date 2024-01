Oletame, et väljas on nelikümmend kraadi sooja. Kui kastepunkt on samal ajal kakskümmend või viisteist kraadi, ei tunne te, et õues oleks veel talumatult palav. Aga kui õues on 26 kraadi ja kastepunkt on 24, siis võtab naha leemendama ja pikem õues viibimine võib nõrgema tervise korral olla ohtlik. Teisisõnu mõjutab kastepunkt otseselt seda, kui mõnus või mugav see temperatuur teile tundub. Esimeseks kastepunkti kriitiliseks piiriks loetakse 21 kraadi, millest iga kraad ülespoole lisab ohtu tervisele.