MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Jäära raha ja tööasjad saavutavad raskustele vaatamata lõpuks stabiilsuse

Jäärast naised on sel aastal täis elujõudu ning tahet muuta maailma ja enda ümbrust paremaks paigaks. Taastatakse oma energiavarud ja naiselikkus ning hakatakse seda maksimaalselt ära kasutama, et luua harmooniline keskkond. Võiksid paariskuid kasutada unistuste täitmiseks ja realiseerimiseks. Just neil kuudel on energiad võimendunud ja see töötab sinu kasuks. Naistel sobiks neil aegadel kanda punast, oranži ja kollast.