Andres Onemar: mida muudavad metsas aeg ja inimene?

Jaanuaris saab RMK loomisest 25 aastat ja suvel 27 aastat riigikogus metsapoliitika heakskiitmisest. On paras hetk tagasi vaadata. Selle ajaga on muutunud nii mets ise kui ka suhtumine metsa.

Vaatan oma Hiiumaa kodu aknast välja, lumist niitu ja metsa. Looduskaitseala on maja taga, majandusmets eespool ja vääriselupaik tagapool. On suur väärtus seda näha ja võimalus looduse muutusi mõista. Elurikkus on siin kasvanud märkamatult aja jooksul, koos meie perele sobiva elukeskkonna loomisega.