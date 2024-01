ILMATEADE | Lume kõrgus kasvab kuni 20 cm, pakane veel nädalavahetusel järele ei anna

Krõbe pakane on juba mitu päeva põhjustanud probleeme nii meil kui ka mujal. Kahjuks lubab ilmateade ka sel nädalavahetusel kuni –30-kraadist külma, uus nädal peaks siiski kaasa tooma soojemad temperatuurid.

Keskkonnaagentuuri sõnul tõmbub reedel (5.01) kõrgrõhuala enam Soome kohale. Madalrõhuala suundub Poolast Leedu-Läti kohale ja selle põhjaserv katab Eesti. Lumesadu laieneb ja katab päeval kogu Eesti, teeb ka tuisku, sest ida- ja kirdetuul on ikka tugev. Väga madala õhutemperatuuri juures on lumi kerge ja kohev ning seetõttu lume kõrgus kasvab 10–20 cm. Öösel on külma –16..–22°C, Kirde-Eestis langeb temperatuur –25°C ümbrusse, päeval tõusevad termomeetrinäidud –14..–20°C-ni, saarte rannikul pisut kõrgemale.