Maaülikooli teadlaste ja ettevõtete koostöös antakse puiduväärindamisele ja metsakasvatamisele uus hoog

1. jaanuarist 2024 alustas metsanduse ja inseneeria instituudi teadus- ja arenduskoostöö juhi ametis tööd keskkonnavaldkonna poliitika kujundamise ja rakendamise tippjuhi kogemusega Marku Lamp, kes töötas aastatel 2002-2023 Keskkonnaministeeriumis.

Lamp selgitas Maalehele, et sellel ametikohal on kaks poolt. Üks on teadlaste poolt juba tehtud teadmiste viimine ülikoolist välja, et need leiaks laialdast kasutamist. Teine pool on viia teadmine metsa- ja puidusektori jaoks vajalike uurimisteemade vajadused teadlasteni, et tekiks parem ühisosa kui täna.

„Eks see on vahendamine või koostöö,“ lisas Lamp. „Näiteks praegu on maaülikoolil metsakasvatuse teemadel Valga Puuga kestev koostööleping, nelja aasta jooksul on rajatud selge suunitlusega katsealad, neid on pidevalt jälgitud ja teostatud mõõtmisi, mille põhjal teadlased annavad metsakasvatajatega vajalikku infot ja soovitusi, kuidas paremini metsa kasvatatada.“

Lamp tõi välja, et erasektorit võiks kaasata ka neisse teadusprojektidesse, mis on grantidega kaetud. Kas nii ei või juhtuda, et tekkiv teadus on tööstuse poole kallutatud? „Eks teaduseetikat peavad teadlased alati jälgima,“ ütles Lamp.

Marku Lambi peamiseks tööülesandeks Eesti Maaülikoolis on edendada metsanduse ja inseneeria instituudi kui kestliku metsanduse ja puidu väärindamise kompetentsikeskuse teadus- ja arendustegevust, teadmussiiret ning koostööd ettevõtetega.

„Maaülikool on rahvusvaheliselt tunnustatud ja maailma ülikoolide seas metsanduse ning põllumajanduse valdkonnas 37. kohal. Ma näen siin palju tahet, teadmisi ja potentsiaali olla tulevikus Läänemere regiooni biomajanduse valdkondade teerajaja ning eeskõneleja. Mul on heameel aidata oma kogemustega kaasa teaduspõhise poliitika kujundamisele ja koos ettevõtetega kestlike lahenduste loomisele,“ kirjeldas Marku Lamp oma esimeste tööpäevade muljeid.