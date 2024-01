Külm ilm soosib metsatöid ja säästab pinnast

„Kui talitee ühel päeval sisse sõita, siis on see järgmiseks päevaks külmunud,“ ütleb Vardi Metsaühistu juhatuse esimees Taavi Ehrpais. „Taliteed on väga ägedad, ei mäletagi nii head talve. Juba novembri keskpaigast alates on külm olnud, oleme saanud metsas toimetada ka pehmetes kohtades, ja traktoritel pole isegi linte all.“