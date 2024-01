Tiina Laanem: hirm küsida teeb meist kõigist tummahambad

Olgu meil small talk’i põlgamisega kuidas on, silma paistab üha süvenev trend vältida üldse küsimist. Sellele võivad hoogu anda esmapilgul ehk üllatavad asjaolud, mida iseendaga ei seostakski. Tundub, et need puudutavad kedagi teist, mitte mind. Tegelikult tilguvad need mõjud vähehaaval igaühte ja teevad meist tummahambad. Mõne erandiga, kes röögib niikuinii ja kogu aeg, antagu ainult eetriruumi ja üksainuski kuulaja.