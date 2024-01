VIDEO | Ootamatu koduabiline! Pensionär tabas hiire, kes igal ööl tema kuuri koristas

„Alguses märkasin, et osa toitu, mida ma lindude jaoks välja panin, sattus vanadesse kingadesse, mida kuuris hoian,“ rääkis mees BBCle . Hiljem pani ta ka tähele, et kuur on hommikuti rohkem korras kui ta ise selle jättis.

„See on tõesti uskumatu, et ta pani kõik asjad tagasi kasti. Arvan, et ta naudib koristamist,“ lisas ta, kuid täpsustas, et ilmselt kasutab loom esemeid oma toidupoolise peitmiseks. Holbrook naljatas, et kui ta ei viitsi ise koristada, jätabki ta asjad laokile ja hommikuks on kõik korras.