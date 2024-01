ILMATEADE | Sula on üürike. Millal jälle külmaks läheb?

Päeval võib üle libiseva madalrõhulohu servast üksikuid nõrkasid sajuhooge tulla ning seda eelkõige Virumaal. Aga saabuvas soojemas õhumassis on niiskust kõikjal enam ning seetõttu ka madalaid pilvi ja udulaamu. Õhutemperatuur tõuseb 0°C ümbrusse, rannikul kraad-kolm plusspoolele. Jäite- ja libeduseoht on suur!

Kolmapäeval (10.01) saab üürikeseks mõjusamaks kõrgrõhuhari ja ilm on lõunani sajuta. Pärastlõunal läheneb loode poolt uus madalrõhulohk ning õhtul sajab Virumaal ja Peipsi ääres lörtsi. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -4..+1°C-ni, päeval -2..+1°C piires, saartel on kuni +3°C.