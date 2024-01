Elektriinsener Jüri Laurson: Eestis puudub energiajulgeolek ning see pärsib ka majanduse arengut

Tagajärg on käes: paljud piirkonnad on muutuvate ilmaolude tõttu tihti päevi elektrita. Päästeamet soovitab heatahtlikult valmistuda elektrita hakkamasaamiseks. Meeldetuletus polegi liiast, sest peale puuküttega ahjude ja loomuliku tsirkulatsiooniga tahkekütusel keskküttekatelde vajavad kõik tänapäeva küttesüsteemid toimimiseks elektrit. Eriti külmaohus on tsentraalküttel kortermajade soojatorustik.