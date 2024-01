Õpetaja Jollerile: „Mõelge lastele!“ on emotsionaalne väljapressimine. Mida me teie arust iga päev teeme?

Joller palub õpetajatel streiki mitte segi ajada puhkusega. Äsja talvevaheajalt tulnuna ei olnud see mul mõtteski. Küllap tundub see nii ainult poliitikutele? Võibolla ka üldsusele? Loodan siiski, et mitte. Paus peaks streik siiski olema – paus status quo’s, mis eeldab, et õpetaja peaks vaikides aktsepteerima oma „kutsumusega“ kaasnevat saatust.