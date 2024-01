„Keisrihärra tervis on juba parem. Öösel ta higistas kõvasti.“ Vaat sellised olid paar suuremat leheuudist 120 aastat tagasi. Tervisest, täpsemalt palavikust on ka praegusel ajal meedias palju juttu. Isegi ajakirjast Kirik ja Teoloogia leidsin artikli „Kui ka maailm on palavikus, ärge kartke!“.