KUULA | Mihkel Tammo: noored näevad, kuidas nende vanemad on end läbi kärsatanud. Miks nad peaks sama tahtma?

„Aga jaa, mul on saanud kõrini, kui ma olen kuulnud, kuidas noori pilgatakse. Esiteks on juba küsimus selles, kes need noored inimesed kasvatanud on? Teiseks, mida siis pilgatakse: püsimatust ja soovimatust end pühendada ehk siis traditsioonilise teekonna muutust, mis ei käi selle mustri järgi, et esmalt omandad hariduse ja siis teenid elatist. Aga miks nad seda teevad? Juba seepärast, et nad on näinud, kuidas nende vanemad on seda kõike tehes end läbi kärsatanud ning neil pole oma laste jaoks isegi õieti aega olnud. Samuti elavad tänapäeva noored maailmas, mis muutub kuus korda kiiremini, kui nende vanemate nooruses. Generaalne lähenemine elule on tegelikult väga otstarbekas, koguda erinevaid kogemusi ja omandada oskused, mis võimaldavad väga kiiresti uute oludega kohaneda. See on ju lausa pragmaatiline lähenemine.“