KÜSITLUS | Kas pooldate õpetajate streiki?

22. jaanuaril algab üle-Eestiline tähtajatu haridustöötajate streik, kuna kokkulepet valitsusega töötasu alammäära kohta ei ole saadud. Haridusministeeriumi teatel toimub õppetöö ka streigi ajal, koolimaja on avatud ja lapsel on õigus koolis käia. Haridustöötajate liit on samas teavitanud, et kuna streikijad ei pea töökohal viibima ega tööülesandeid täitma, ei saa tagada sel ajal ka kvaliteetset õpet ega tegevusi. Küsime Maalehe lugejatelt, kas teie toetate õpetajate streiki?