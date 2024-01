Lennundusekspert Toomas Peterson: kas Venemaa taevas lendavad surmalõksud?

Tsiviillennundus on tänapäevases maailmas üks enam reguleeritud ärivaldkondi. Ikka selleks, et tagada lennuohutus ning utreerides – et kõik lennukid, mis tõusevad õhku, maanduksid turvaliselt. Üleilmset lennuohutust reguleerib Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO), mille liikmeks on ka Vene Föderatsioon. Lisaks regionaalsed regulaatorid, näiteks Euroopa Lennundusohutusamet.