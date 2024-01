VIDEO | Ablas mõmmik! Venelaste rünnakus viga saanud Ukraina karu naudib uues kodus mahlaseid toidupalu

Ebatavaline sõjapõgenik - Aasia must karu - saabus möödunud reedel oma uude koju Šotimaal. Loomaaia töötajad panid tähele, et värske asukas on eriliselt hea isuga ja pani kiiruga kõik talle antud kurgid ja arbuusid nahka, vahendab AP News.