Lohemadudest peatselt algaval loheaastal

„Meil on loodusloos suur puudus niihästi kooliraamatutest kui ka rahvaraamatutest. Iseäranis halb lugu on selle poolest meteoroloogiaga. Seni ei ole eesti keeles veel ühtki raamatut ilmunud, mis ilmateadusest ülevaate annaks. Selle puudumise all kannatavad ka kõik need, kellel on tung hariduse järele,“ kurtis 1923. aastal ilmunud brošüüris „Meie õhkkond“ esimene Eesti ametlik sünoptik August Tõllassepp.