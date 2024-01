VOX POPULI | „Tulgu nad kasvõi päevaks ehitusele!“ Mida arvab rahvas õpetajate streigist

Tapa Grossi poe juures leidis streigile nii toetajaid kui vastaseid. „See on laialdasem asi,“ leidis pensionär Jaak. „Eks nende olukord on nagu on, ega ta pole ideaalne. Eks see annab sõnumi teistele eluvaldkondadele samamoodi, kus kitsaskohti on,“ lisas ta. Jaak ise on tänaseks pensionär, kuid töötas varasemalt autojuhina. Ka tema erialal on töökätest puudus.