Kui kirjutada, et tänase lehe ilmumispäeval särab taevas täiskuu, peaks Eesti ilma juures alati lisama möönduse „kui pilved seda lubavad“. Kuu on ikka olemas, sõltumata sellest, kas keegi teda näeb või vaatab. Pilvitu taeva all elades võiks inimene keskmise eluea jooksul täiskuud näha umbes tuhat korda.