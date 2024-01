Ekspert selgitab: kuidas kodulaenu sissemakse miinimumini viia

Tasub tähele panna, et omafinantseeringu täpne summa sõltub ostetava vara liigist, seisukorrast ja asukohast. „Uue korteri ostul algab omafinantseeringu nõue 15%-st, vanemate varade ja majade puhul on see suurem, jäädes reeglina 20-30% juurde,“ selgitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel ja lisab, et omafinantseeringu nõue võib suureneda, kui maksevõime ei võimalda soovitud laenusummat väljastada.