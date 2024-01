Itaalias ravitakse liiklusõnnetustesse sattunud hunte

„Üldiselt on metsloomade, eriti suurkiskjate, ravi keerukas, sest alati on risk, et loom harjub mingil määral inimestega ning muutub seetõttu hiljem probleemisendiks. Samuti on küsimus eetikas – kui palju peaks inimene loodusesse sekkuma. Samas, kui looma hättasattumise põhjuseks on inimene (nt maanteel viga saades), siis kas pole see just meie kohus aidata,“ arutleb Kiiroja.