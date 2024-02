Sirvin Facebooki, kus kõik on ikka üks ja seesama. Teiste elu näib – nagu alati sotsiaalmeedias – muretu. Soojendavad end lõunamaal ja kui kellelgi on midagi ka nihu läinud, siis on pildil ikka kustumatu naeratus ja allpool optimistlik sõnum: iga asi on millekski hea ja küll pulmadeks ära paraneb.