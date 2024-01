VAIMUELU | Kas kirikuõpetajad matavad ka neid, kes pole kiriku liikmed?

Tammsalu on pannud tähele, et matustele kutsumist on hakanud üha enam määrama rahalised võimalused. „Inimest tahetakse endiselt tulla ära saatma, iseasi, kui paljud on kutsutud,“ märgib Tammsalu. „Meil on harjutud nii, et peielaud peab olema väga rikkalik, kuid kõigil ei ole selleks võimalust. Siis tekibki küsimus, et keda kutsuda matusele ja keda peielauda ja kuidas seda kõike korraldada? Tegelikult võiks siin mõelda, mis on siin kõige tähtsam? Ja see on ju see, et me saame lahkunut koos meenutada, vaadata ühiseid pilte ning seda saab teha ka lihtsalt kohvitassi juures. Olen korduvalt näinud, kuidas inimesed unustavad pilte vaadates söömise sootuks.“