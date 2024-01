ILMATEADE | Lähipäevil ootab ees soe, kuid tuuline ja sajune talveilm

Täna päeval on sajuta ilm aga hilisõhtul võib Põhja-Eestis vihma sadada. Päeval ja õhtul on õhutemperatuur 1..5 kraadi ning puhub tuul mis ulatub puhanguti 17 ja saartel ning rannikul 21 m/s.

Varahommikul on teekatted Eesti põhi- ja tugimaanteedel soolamärjad või soolaniisked, kõrvalmaanteedel ja muudel väiksematel teedel võib esineda jääd ja libedust. Teetemperatuur on kõikjal 0 lähedal kuid valdavalt miinuspoolel ja õhutemperatuurid jäävad 0..+3 kraadi vahele. Hommikul võib teedel esineda härmatist ja libeduse oht püsib.

Ööl vastu teisipäeva (30.01) on pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, vastu hommikut võib sekka tulla ka jäävihma. On jäiteoht. Puhub läänekaare tuul 3-8, enne keskööd puhanguti 12 m/s, vastu hommikut muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C. Päeval on pilves selgimistega ilm, sadu jätkub. On jäiteoht. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.