LUGEJA KÜSIB | Millal varitseb oht oma rahast hoiu-laenuühistus ilma jääda?

Hiljuti saime teada, et Eriali hoiu-laenuühistu juhid mõisteti süüdi ja see ühistu on pankrotis. Olen oma perega paigutanud sääste teise hoiu-laenuühistusse. Nüüd oleme tõsiselt mures, et ehk meiegi ühistus on mingid ohud oma rahast ilma jääda. Kas peaksime oma raha kiiresti välja võtma? Millised on minu võimalused ja õigused ühistus asja kontrollida, küsib Maalehe lugeja.