Küünlapäeval hakkab ilmal teine silm vett jooksma

Terve jaanuarikuu olen tuuritanud mööda Lõuna-Eesti koole ja rahvamajasid, et koguda mõtteid ja küsimusi uude noorte rohepöörde raamatusse „Mis meist saab?“. Ja teate, mis on inimeste jaoks kõige olulisem küsimus? Sugugi mitte see, kuhu panna oma toidujäätmed ja miks elekter on nii kallis, vaid hoopis see, mis on ilmaga juhtunud. Miks ühel päeval on nii põrgulikult külm ja siis jälle vesi suliseb. Uskumatu, et hetkega saab ilm soojeneda lausa kümme pügalat.