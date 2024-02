Argo Ideon: õpetajate streik tõestas – me ei oska oma väikese ühiskonna lõhkiajamist vältida

Meil oli üldhariduses veidi üle nädala kaost, mille lõpetamise hinnaks sai 5,7 miljoni euro kokkukraapimine osalt ministeeriumidelt – 0,03 protsenti tänavuse riigieelarve kuludest. Õpetaja rahakott täieneb väga napilt, aga lubadus on teha parem kokkulepe tuleviku jaoks. Samas, eks lubadusi on varemgi jagatud ning nende hind on osutunud üpris odavaks. Hoidkem siis nüüd pöialt.